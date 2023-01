Avatar 3 | James Cameron ha anticipato la presenza di due nuove culture ben differenti dal passato

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In3 avremo a che fare con duediverse da quelle che abbiamo conosciuto fino ad ora, forse anche in termini logistici, come ha confermato. Mentre l'attuale ed enorme successo al botteghino di: La via dell'acqua prosegue a gonfie vele, avvicinandosi sempre di più ai due miliardi di incassi,ha deciso di anticipare qualche dettaglio interessante su3. Durante i Critics Choice Awards il celebre regista ha parlato con Deadline ribadendo e aumentando il peso sulle varie dichiarazioni riguardo alla nuova fatica in corso d'opera. "Il fuoco ha uno scopo simbolico nel film e c'è una cultura che ruota intorno proprio a questo concetto. Probabilmente sto dicendo troppo mentre ...

