Avatar 3 | James Cameron anticipa l’arrivo di due nuove tribù nel sequel

BadTaste.it TV

In occasione dei Critics Choice Awards ,Cameron ha parlato con Deadline di3 e delle nuove culture che saranno introdotte nel terzo film. LEGGI -3:Cameron parla delle culture Na'Vi che saranno esplorate nel prossimo film LEGGI - Critics Choice Awards 2023: tutti i vincitori, Everything Everywhere All at Once è il miglior film Il ...Il film scritto e diretto daCameron, sequel del celeberrimo '', record mondiale d'incassi nel 2009 con oltre 2 miliardi di dollari, è entrato nella Top 10 italiana dei migliori incassi ... Avatar 3: James Cameron torna a parlare delle nuove culture del fuoco che conosceremo nel prossimo film The sci-fi action adventure 'Everything Everywhere All At Once', directed by Daniel Kwan and Daniel Scheinert, has five wins at the 28th version of the Critics Choice Awards, which was held in Los ...The Way of Water continues to rule the box office. James Cameron's Avatar sequel notched a fifth straight week at #1, banking an estimated $33.1 million between Friday and Sunday. That ...