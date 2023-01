Autovettura a fuoco in Valle Caudina | in corso le indagini FOTO

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn)- All’alba della giornata odierna, ad Airola, una Citroen C2 è stata completamente avvolta dalle fiamme in via Lavatoio. Sul posto sono intervenuti i Vigili deldel distaccamento di Bonea per spegnere il rogo. Sono inaccertamenti su cosa possa aver causato l’incendio. I caschi rossi non hanno trovato elementi che possono far pensare ad un incendio doloso, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri della locale stazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ilmattino.it

...con un copiosa perdita di carburante sulla carreggiata I Vigili delsono intervenuti nella serata di ieri per due diversi interventi. Alle ore 21.30 circa per un incendio di un'in ...... il conducente non ha riportato ferite, uscendo incolume e in maniera autonoma dall'. A ... i vigili deldel distaccamento di Tricase e il 118. Napoli, le notti dei piromani: altri due roghi d’auto, via alla maxi inchiesta "rendere la vita difficile agli ostinati maiali nazisti come Wolfram Nahrath" dichiarano gli ignoti che hanno incendiato l'auto dell'avvocato ...Auto incendiate a Chiaia, nel salotto buono di Napoli. Succede a Piazza Carolina, ad una manciata di passi dalla Prefettura di Napoli. Lo slargo che collega via Chiaia, rinomata strada dello shopping ...