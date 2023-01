Autonomia | Calderoli | ' tempi li decide Parlamento | ragionevole un anno'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "È ilche si dà i suoinon Tizio, Caio e Sempronio". Lo dice all'Adnkronos il ministro per le Regioni e le Autonomie, Roberto, circa idi approvazione della legge sull'differenziata, dopo le affermazioni di Matteo Salvini, che ha fissato nel 2023 la deadline, e di Antonio Tajani, che ha sottolineato che non bisogna fare una corsa contro il tempo. "Il tempo che verrà richiesto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica -spiega- Ragionevolmente una legge ordinaria di quelle dimensioni richiede undi esame del".

