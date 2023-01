Australian Open | super Sinner e una grande delusione | com’è andata la prima giornata per gli italiani

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Jannikvola facilmente al secondo turno degli: l’azzurro batte all’esordio il britannico Kyle Edmund con un netto 6-4 6-0 6-2 in appena un’ora e 56 minuti di gioco. In piena notte italiana il 21enne altoatesino gioca praticamente il debutto perfetto. L’altra bella soddisfazione azzurra è la vittoria di Lorenzo Sonego contro il portoghese Nuno Borges: servono 4 set e un po’ di sofferenza, ma alla fine il torinese si regala il secondo turno. Più tardi, in mattinata, arriva invece laper l’Italia: l’eliminazione di Lorenzo Musetti, uscito sconfitto dalla maratona di 5 set contro il sudafricano Lloyd Harris. Il carrarino, numero 19 Atp, sotto di due set ha forzato la partita al quinto, ma alla fine si è arreso nel...

