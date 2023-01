Australian Open | Sinner e Sonego avanti al secondo turno

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Jannikè il primo big a passare ilall’d’Australia 2023. L’azzurro ha eliminato all’esordio il britannico Kyle Edmund (583 Atp, in gara con la classifica protetta dopo l’operazione al ginocchio sinistro che l’ha tenuto lontano dai campi per oltre un anno e mezzo) superandolo per 6-4 6-0 6-2 in un’ora e 56 minuti di gioco. Match in discesa fino dalle prime battute. Terzo game,arriva già alla palla break, ma Edmund si affida al dritto per scongiurare il pericolo e tenere il servizio. Nel quinto game però il britannico capitola sotto la pressione diche fa il primo strappo della partita portandosi3-2 e servizio. Il dritto diperò deve essere regolato e arrivano subito due palle del contro break che però l’azzurro salva ...

MELBOURNE PARK (AUSTRALIA) - Dobbiamo dirlo: se il trofeo deglidovesse essere assegnato in base all'outfit, probabilmente Frances Tiafoe avrebbe già vinto il torneo. Lo statunitense si è reso protagonista nel primo turno e non solo per il successo ...Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022Partono con il piede giusto i due azzurri. L'altoatesino elimina in tre set il britannico Kyle Edmund, mentre il torinese fa fuori in quattro set il portoghese Nuno Borges ...Non ci sono state grandi sorprese nella prima giornata degli Australian Open in campo femminile: tutte le big hanno fatto il loro dovere. Pur ritrovandosi a rincorrere nel secondo set (sotto 5-3) Iga ...