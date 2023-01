Australian Open 2023 | Sonego | “Ho servito molto bene | contro Hurkacz dovrò esprimere il mio miglior tennis”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lorenzoha superato il primo round degliBorges ed è intervenuto ai microfoni di Eurosport nel post-partita: “Di dritto se ha tempo famale, quindi erapericoloso. Era importante serviree l’ho fatto, con tanti aces e buone percentuali. Peccato per quel tie-break che non sono riuscito a chiudere, una piccola distrazione che ho pagato. Sono stato bravo a riprendermi, rimanendo attaccato alla partita”. Sul prossimo avversario,: “Sono avanti nei precedenti? Non contano, questo è un altro torneo e un’altra superficie.giocare il mio, ci conosciamoe sarà importante comandare il più possibile, cercando di ...

Secondo me sarà una partita molto dura, molto tosta, vediamo dopodomani come andrà' Solamente Nadal (22) ha vinto più partite di quante ne abbia vinte Sinner negli Slam daglidella ...FERMO - Australia - Cocciaretto: dalle positive emozioni per il titolo sfuggito all'atto decisivo dell'Hobart 2023 alla delusione per l'eliminazione al primo turno degli. Sensazioni dunque contrastanti, in agrodolce, quelle vissute nella notte italiana da Elisabetta Cocciaretto ( foto di repertorio ), fresca vicecampionessa del recente torneo andato in ...Voleva giocare il torneo di casa per provare a vincere finalmente il suo primo Slam: "Inizio Melbourne con una sensazione diversa, mi sento uno dei favoriti", aveva dichiarato alla ...Lorenzo Sonego ha superato il primo round degli Australian Open contro Borges ed è intervenuto ai microfoni di Eurosport nel post-partita.