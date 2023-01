Australian Open 2023 | Sinner impeccabile all’esordio | Edmund dominato

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Jannikgioca un ottimo match d’esordio agli, batte Kyle6-4 6-0 6-2 e si qualifica per il secondo turno del primo Slam stagionale. 1 ora e 58 minuti di dominio totale da parte del numero 16 del mondo, che nel prossimo incontro se la vedrà contro il vincente della sfida tra Tomas Martin Etcheverry e Gregorie Barrere. Una partita ben giocata dal nostro portacolori, che però – va ammesso – ha affrontato un avversario che è la copia sbiadita di quell’che in Australia aveva raggiunto le semifinali nel 2018. L’inizio è di studio, con scambi lunghi e i due contendenti che cercano di non prendersi troppi rischi. Passa circa un quarto d’ora ealza l’intensità dei suoi fondamentali, si procura diverse chance di break e, dopo aver sprecato un’occasione ...

