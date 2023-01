Australian Open 2023 | seconda giornata | Berrettini sfida Murray | per Djokovic è l’ora della verità

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tutto pronto per ladell’, primo slamnuova stagione tennistica, in cui si completeranno i match di primo turno. A scendere in campo saranno i giocatori e le giocatriciparte bassa dei rispettivi tabelloni: ciò vuol dire che vedremo in azione tanti tennisti italiani, ma soprattutto Novak, osservato speciale di queste due settimane a Melbourne. Andiamo a scoprire insieme cosa ci riserverà questadell’Happy Slam. ROD LAVER ARENA – Si parte con due sfide apparentemente a senso unico, in cui Aryna Sabalenka e Caroline Garcia (finaliste delle ultime WTA Finals) affronteranno rispettivamente Martincova e Sebov. A seguire sarà invece il turno del big ...

Il match di primo turno probabilmente più affascinante nel tabellone maschile. Matteo Berrettini sfida Andy Murray nella terza partita della Rod Laver Arena, il campo principale degli: lo scozzese non è più il giocatore di un tempo, ma soprattutto a livello Slam è un avversario estremamente ostico. Partita da non perdere, in una notte ricca di italiani: ben otto in ...Sono tanti i tennisti a cui il tabellone sorteggiato per gliriserva sfide davvero dure fin dall'inizio e Fabio Fognini non fa eccezione. Affronterà Thanasi Kokkinakis, uno degli idoli di casa, alla Kia Arena: la partita non inizierà prima delle ...La prima giornata degli Australian Open 2023 si è conclusa con un bilancio tra vittorie e sconfitte in parità per il tennis italiano, ma è comunque un lunedì che lascia molto amaro in bocca. Alle vitt ...Pronostici Australian Open 16 gennaio 2023, iniziato il primo slam dell'anno. Questa notte in campo Berrettini e Fognini.