Australian Open 2023 | Rafael Nadal | “Vincere contro Draper è fondamentale per la mia fiducia in campo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Un duro esordio per. Lo spagnolo (n.2 del mondo) l’ha spuntata nel primo turno degliil britannico Jack(n.38 del ranking). Con lo score di 7-5 2-6 6-4 6-1, in 3 ore e 43 minuti di partita, il maiorchino si è imposto anche approfittando di una condizione fisica non eccelsa del suo più giovane avversario. Per, comunque, buone indicazioni per il prossimo round in cui affronterà l’americano Mackenzie McDonald e soprattutto la sensazione è che possa crescere ancora molto di condizione. “Ci sono molte cose positive da trarre dalla mia situazione“, ha raccontato a caldo. “Sono molto contento di tornare su questoqui a Melbourne con una vittoria. Devo ...