Australian Open 2023 | Rafael Nadal sconfigge Jack Draper in quattro set e raggiunge McDonald al secondo turno

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Esordio vincente peragli. Sul cementoo lo spagnolo (testa di serie) fatica ma alla fineil britannico(n.38 del ranking) per 7-5 2-6 6-4 6-1 in tre ore e 43 minuti di gioco. Al prossimoil campione in carica sfiderà lo statunitense Mackenzie(n.65 al mondo), uscito vincitore dal match contro il connazionale Brandon Nakashima per 7-6 7-6 1-6 6-7 6-4. La partita si apre senza grossi scossoni: i due tennisti tengono agilmente i loro primi turni di servizio e si arriva così sul 4-3. Poi èad avere, nell’ottavo gioco, la prima palla break del set, ma il suo avversario si salva e subito dopo agguanta il ...