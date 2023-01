Australian Open 2023 | prosegue il tabù per Lorenzo Musetti | mai oltre il primo turno

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Niente Jannik Sinner vsal terzodegli. Si sperava in un incrocio tutto italiano nel Major, ma il carrarino, contrariamente all’altoatesino, si è fermato alround dello Slam di Melbourne. Una sconfitta amara contro un coriaceo Lloyd Harris, capace di imporsi al tie-break del quinto set con il punteggio di 6-4 6-1 6-7 (0) 6-2 7-6 (4) in 3 ore e 52 minuti di partita. Un match nel quale si sono evidenziati tutti i limiti attuali del toscano, non con la testa giusta nei primi due parziali e scarsamente concreto nel quinto set, quando le chance non sono mancate. Alla fine della fiera, si è confermato ilper, incapace di andareil...

La prima giornata degli2023 porta subito cattive notizie per i colori italiani. Dei quattro azzurri impegnati, infatti, un terzo del totale, ben due hanno visto interrompersi subito la propria corsa, ...Perché non godere appieno della bellezza di uno Slam Perché non chiudere la partita in tre set per poi creare suspence, e a un passo dal de profundis, riaprire il match e andare a giocarsela al ...Jannik Sinner è il primo big a passare il turno all'Open d'Australia 2023. L'azzurro ha eliminato all'esordio il britannico Kyle Edmund (583 Atp) superandolo in tre set con i… Leggi ...Australian Open, ecco cosa è successo nella prima giornata dello Slam di Melbourne. Avanzano Sinner e Sonego, eliminato Musetti. Ritiro di Kyrgios.