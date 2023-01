Australian Open 2023 | poche sorprese nella prima giornata | i favoriti lasciano poco o nulla Nadal alza il livello

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tra i due tabelloni degli, non si può certo dire che quella di oggi sia stata unaricca di. Sia tra gli uomini che tra le donne le teste di serie cadute sono state appena due, benché in campo maschile l’Italia debba registrare la perdita di Lorenzo Musetti, che del seeding era numero 17. L’altro a uscire di scena è Borna Coric: il croato, dopo Cincinnati, ha raggiunto un’unica semifinale a Vienna, e anche in quest’occasione non ha mostrato il proprio meglio, lasciando strada in modo netto al ceco Jiri Lehecka. Senza considerare il discorso legato alle teste di serie, l’eliminazione di Stan Wawrinka fa rumore fino a un certo punto; bravo lo slovacco Alex Molcan a spuntarla al quinto parziale, ma lo svizzero certo non è più quello che a Melbourne vinse nel 2014. Si può ad ogni modo ...

L'idolo di casa Nick Kyrgios ha dovuto rinunciare agli. Ad annunciarlo, quasi in lacrime, lui stesso in conferenza stampa. Fatale un problema al ginocchio, per cui dovrà anche andare sotto i ferri e sottoporsi a un intervento in ...Fa fatica ma alla fine avanza la numero uno al Mondo Iga Swiatek. La polacca si impone sulla tedesca Niemeier con il punteggio di 6 - 4 7 - 5. Ira affronterà la Osorio. Nessun problema per Pegula, ...Le parole dello spagnolo in conferenza stampa dopo la vittoria in quattro set (7-5 2-6 6-4 6-1) ai danni di Jack Draper ...Era quasi proibitiva l'avversaria di Elisabetta Cocciaretto al primo turno degli Australian Open: la tennista marchigiana infatti se l'è vista contro la kazaka e vincitrice a Wimbledon 2022 Elena Ryba ...