Australian Open 2023 | notizia shock | Kyrgios comunica il forfait per un problema al ginocchio

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Clamoroso agli! Nickcancella il proprio nome dal tabellone a causa di un infortunio al. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa in cui l’o ha spiegato che sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico che richiederà tempi di recupero di circa un mese. Al suo posto, in tabellone, ci sarà un lucky loser.announces in press that he will have an arthroscopic surgery on his knee. Recovery time for that one usually not too long (3-4 weeks). But his doubles title defense with Kokkinakis is off as well. — José Morgado (@josemorgado) January 16,SportFace.