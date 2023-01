Australian Open 2023 | Nadal e Auger-Aliassime avanzano con qualche patema | bene Hurkacz e Norrie | Lehecka sorprende Coric

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Va in archivio la prima giornata dell’, con 32 partite di primo turno disputate nel tabellone maschile. Notizie altalenanti per l’Italia, che sorride con Jannik Sinner e Lorenzo Sonego mentre deve già salutare Lorenzo Musetti; ma era anche il momento del debutto di alcuni big del torneo, che non hanno sofferto troppo per fare il primo passo nella loro avventura oceanica. Missione completata per Rafa, che ci mette tre ore e quaranta minuti per cancellare le velleità da ‘ammazzagiganti’ di Jack Draper. Il maiorchino non è ancora nella forma migliore, tanti gli errori in partita (46 gratuiti), ma riesce a gestire le velleità del britannico, che viene penalizzato da problemi fisici dal terzo set in poi quando sembrava poter fare partita pari. Arriva il successo numero 1068 per il numero 1 del ...