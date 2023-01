Australian Open 2023 | montepremi e prize money

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Iled ildegli, primo Slam della stagione in programma da lunedì 16 a domenica 29 gennaio sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. Insieme a campioni del calibro di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Iga Swiatek, sono ben dieci gli azzurri di diritto ammessi al tabellone principale. Si tratta di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini in campo maschile e di Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto in quello femminile. A quest’elenco si sono aggiunti anche Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini, bravissimi a superare tre turni molto ostici all’interno delle qualificazioni per guadagnarsi un posto al sole nel main draw. PROGRAMMA E COPERTURA ...

La prima giornata degli2023 porta subito cattive notizie per i colori italiani. Dei quattro azzurri impegnati, infatti, un terzo del totale, ben due hanno visto interrompersi subito la propria corsa, ...Perché non godere appieno della bellezza di uno Slam Perché non chiudere la partita in tre set per poi creare suspence, e a un passo dal de profundis, riaprire il match e andare a giocarsela al ...Jannik Sinner è il primo big a passare il turno all'Open d'Australia 2023. L'azzurro ha eliminato all'esordio il britannico Kyle Edmund (583 Atp) superandolo in tre set con i… Leggi ...Australian Open, ecco cosa è successo nella prima giornata dello Slam di Melbourne. Avanzano Sinner e Sonego, eliminato Musetti. Ritiro di Kyrgios.