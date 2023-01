Australian Open 2023 | lunedì con tanto amaro per l’Italia Bene Sinner e Sonego | ma pesano le eliminazioni di Musetti e Cocciaretto

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La prima giornata deglisi è conclusa con un bilancio tra vittorie e sconfitte in parità per il tennis italiano, ma è comunque unche lascia moltoin bocca. Alle vittorie di Jannike Lorenzo, purtroppo hanno fatto da contraltare le sconfitte di Lorenzoed Elisabetta, anche se i due ko hanno sicuramente caratteristiche molto diverse tra loro. Il buongiorno era stato dato da un ottimo Jannik. L’altoatesino ha dominato contro il britannico Kyle Edmund, lasciando all’avversario appena sei game. Davvero un’ottima prestazione all’esordio per il numero sedici del mondo, anche se ovviamente Edmund era un test al momento poco provante per un giocatore ...

Sinner, la vittoria al primo turno dell'ha un imprevisto: la telecamera inquadra la frittata dell'altoatesino L'per Jannik Sinner è iniziato benissimo. Il tennista azzurro ha superato agevolmente il primo ...La prima giornata dell'si è aperta con un incredibile colpo di scena, ma non in campo. Nick Kyrgios, l'attesissimo idolo di casa, è stato costretto a ritirarsi dal torneo a causa di un infortunio al ..."Non si perde mai. O si vince o si impara". Dovrà seguire quanto detto da Nelson Mandela Lorenzo Musetti al termine di questa dolorosa uscita di scena al primo turno degli Australian Open 2023. Per la ...