Australian Open 2023 | Lorenzo Sonego vince all’esordio contro il portoghese Borges Ora c’è Hurkacz

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Buona la prima peragli. Il tennista piemontese ha superato in quattro set ilNuno, numero 111 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 6-7 6-1 dopo tre ore e diciannove minuti di gioco. Una prestazione comunque positiva di, che si è complicato la vita nel finale di terzo set, gettando al vento l’occasione di poter chiudere in tre set. Alla fine il nativo di Torino ha servito bene, chiudendo con 16 ace ed un ottimo 84% di punti conquistati con la prima di servizio. Sono 52 inti per l’azzurro, anche se sono un po’ troppi gli errori non forzati (43). Il primo set segue l’andamento dei servizi, con i due tennisti che concedono davvero pochissimo nei propri turni di battuta. ...

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Rafa Nadal ha fatto il proprio debutto all'con il punteggio di 7 - 5, 2 - 6, 6 - 4, 6 - 1. Durante il primo set, con il punteggio di 4 - 3 in favore del mancino di Manacor, è successo un episodio piuttosto singolare: lo ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Ottimo esordio di Jannik Sinner nel primo turno degli: battuto ed eliminato il britannico Kyle Edmund (n.583 Atp) 6 - 4 6 - 0 6 - 2 in un'ora e 56 minuti di gioco sul campo in cemento di Melbourne Park. Così, Sinner ha messo la firma ...Jannik Sinner è il primo big a passare il turno all'Open d'Australia 2023. L'azzurro ha eliminato all'esordio il britannico Kyle Edmund (583 Atp, in gara con la classifica protetta dopo l'operazione… ...Jannik Sinner è intervenuto ai microfoni di Eurosport dopo il successo in tre set all'esordio negli Australian Open 2023 contro Edmund.