Australian Open 2023 | Lorenzo Sonego | “Molto bene al servizio Ora con Hurkacz per un match che si deciderà sui dettagli”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Buona la prima per, che vince il suod’esordio aglie si proietta subito verso il secondo turno. Nella mattinata italiana il tennista di Torino ha piegato il portoghese Nuno Borges (n° 111 del mondo) con il punteggio di 76 (4) 63 67 (6) 61 in 3 ore e 19 minuti di gioco. Un test subito probante per il nostro portacolori. Al termine dell’incontro (nel quale ha messo a segno la bellezza di 16 aces e soli 4 doppi falli) il numero 47 del ranking ha analizzato la prestazione del suo avversario: “Mi aspettavo che Borges giocassesu questa superficie e in effetti è stato così. Ha un ottimo rovescio e un ottimo feeling da quel lato, anche sul dritto se ha tempo di colpire famale. Era ...

