Australian Open 2023 | Lorenzo Musetti va capito e non processato Anche questa scoppola sarà utile

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Non si perde mai. O si vince o si impara“. Dovrà seguire quanto detto da Nelson Mandelaal termine didolorosa uscita di scena al primo turno degli. Per la prima volta testa di serie in questo torneo (n.17), il carrarino si presentava con ben altre ambizioni, sicuramente tra queste c’era il tabù da sfatare in fatto di turno superato nel Major. Purtroppo, questo obiettivo non è stato centrato e la sconfitta contro Lloyd Harris per 6-4 6-1 6-7 (0) 6-2 7-6 (4) in 3 ore e 52 minuti di partita, ha posto l’accento sui difetti del ragazzo, ora non pronto per spiccare il volo in tornei di queste caratteristiche. Sicuramente l’avvicinamento non è stato dei migliori con il problema alla spalla destra che non ha permesso al toscano di allenarsi come ...