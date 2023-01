Australian Open 2023 | Jannik Sinner spazza via Kyle Edmund e vola al secondo turno

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il primo Slam della stagionedel tennis inizia bene per i colori azzurri: aglidi Melbourne, sul cemento oceanico della John Cain Arena,, testa di serie numero 15, sconfigge il britannicoper 6-4 6-0 6-2 in un’ora e 58 minuti di gioco. Alsfida contro il vincente tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry ed il transalpino Gregoire Barrere. Il primo parziale segue l’andamento dei servizi per i primi quattro giochi, anche semanca un break point nel terzo game. Lo strappo però arriva a trenta nel quinto gioco, poi l’azzurro è bravo a cancellare due opportunità per l’immediato controbreak nel sesto game.non sfrutta un set point in ...

Mancano poche ore e poi inizieranno ufficialmente gli2023. C'è aria di festa a Melbourne per il primo torneo del Grande Slam dell'anno e ci saranno quasi tutti i big del circuito. Manca il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, ma ci ...Ci siamo, ormai tra poco inizierà il primo Slam della stagione 2023 di tennis: l'. Il torneo australiano, che si disputa a Melbourne dal 16 al 29 gennaio, mette in palio un montepremi totale di 76,5 milioni di dollari australiani. La somma verrà così suddivisa: ... Australian Open, Stosur lascia anche in doppio: "Il tennis è tutta la mia vita, continuerò a farne parte"