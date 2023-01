Australian Open 2023 | Jannik Sinner ha ottenuto la più netta vittoria in carriera negli Slam

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Un buon inizio peragli. L’azzurro ha sconfitto il britannico Kyle Edmund (n.581 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-0 6-2 in 1 ora e 58 minuti di partita. Una prestazione convincente dell’altoatesino, soprattutto per il gioco da fondo, con alcuni vincenti degni del miglior. Certo, il rivale ha tenuto per metà primo set, poi la condizione fisica l’ha un po’ abbandonato, tuttavia perdelle sensazioni positive specialmente in relazione ai recenti problemi fisici avuti anche all’inizio di quest’annata nel torneo di Adelaide 1, nei quarti di finale contro l’americano Sebastian Korda (sconfitta per 7-5 6-1). E così si può anche fare una riflessione storico/statistica interessante sull’azzurro, considerando che il successo ...

Il premio di 'divisa più stravagante dell'anno' potrebbe già essere assegnato a metà gennaio: Frances Tiafoe si è presentato in campo nel 1° turno deglicon un completo decisamente fuori dagli schemi e totalmente ...Dopo la prestazione vincente di Jannik Sinner, anche Lorenzo Sonego centra il secondo turno all'. Nella mattinata italiana il 27enne di Torino ha infatti sconfitto all'esordio il portoghese Nuno Borges, a cui ha lasciato il terzo set prima di chiudere con il punteggio di 7 - 6 (4) ...Missione compiuta per Lorenzo Sonego. L’azzurro (n.47 del mondo) ha sconfitto nel primo turno degli Australian Open 2023 il portoghese Nuno Borges (n.111 ATP) con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 6-7 (6) 6 ...Rafa Nadal ha esordito agli Australian Open con una vittoria in 4 set contro Jack Draper. Un buon test per il campione in carica, contro uno dei giocatori più promettenti del circuito, numero 38 ATP, ...