Australian Open 2023 | il forfait di Nick Kyrgios è un vantaggio per Novak Djokovic Rune unico ostacolo verso la semifinale?

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Un’uscita di scena che non ci si aspettava. L’non sarà tra i protagonisti degli: il padrone di casa ha annunciato quest’oggi che non potrà affrontare il primo Slam dell’anno a causa di un infortunio che lo obbligherà anche a un’operazione. E così salta uno dei favoriti del Major e questa defezione dell’ultimo momento come va a cambiare le carte? Parliamo della parte bassa del main draw, inserita nello slot dell’ottavo dove si trovano il russo Andrey Rublev (testa di serie n.5) e il danese Holger(testa di serie n.9). Sulla carta nel terzo turno ci sarebbe potuto essere un incrocio proprio tra, ma in questo modo il classe 2003 potrebbe avere la porta spalancata per gli ...