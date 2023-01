Australian Open 2023 | Daniil Medveded archivia la pratica contro Marcos Giron e approda al secondo turno

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tutto facile perMedvedev (n.8 del mondo). Il russo ha sconfitto con facilità nel primodeglil’americano(n.56 del ranking) con il punteggio di 6-0 6-1 6-2 in 1 ora e 37 minuti di gioco. Una partita a senso unico in cui il nativo di Mosca ha fatto un po’ quello che ha voluto, mettendo in difficoltà dal primo all’ultimo quindici lo statunitense. Missione compiuta per il finalista dello Slamo dell’anno passato che affronterà l’o John Millman, uscito vittorioso a sorpresa dal confronto con lo svizzero Marc-Andrea Huesler. Nel primo set il n.8 del mondo, con la sua profondità, fa venire il mal di desta a. Un muro Medvedev, capace di trovare molto ...

Perché non godere appieno della bellezza di uno Slam Perché non chiudere la partita in tre set per poi creare suspence, e a un passo dal de profundis, riaprire il match e andare a giocarsela al ...Instagram Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 16 gennaio 2023: Camila Giorgi scalda l'con alcuni scatti sensuali... GUARDA LE FOTO INCREDIBILI DI CAMILA GIORGI Bruno Vespa lo ...Lorenzo Musetti sfiora una rimonta clamorosa contro Lloyd Harris, ma alla fine è il sudafricano a spuntarla al tiebreak decisivo e a qualificarsi per il secondo turno degli Australian Open ...Se Sinner e Sonego hanno superato senza troppe difficoltà il primo turno degli Australian Open 2023, iniziati nella notte italiana, non è riuscito a fare altrettanto Lorenzo Musetti. Il tennista ...