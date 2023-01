Australian Open 2023 | buona la prima per Sonego | battuto Borges in quattro set

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lorenzosi complica un po’ la vita nel finale di terzo set, ma in generale gioca un buon match e supera con lo score di 7-6(4) 6-3 6-7(6) 6-1 Nunoal primo turno degli. Ottima prestazione al servizio, con zero break subiti e sole due palle break concesse all’avversario: ora per il piemontese ci sarà Hubert Hurkacz, vittorioso in tre set su Pedro Martinez all’esordio. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Nel primo setannulla l’unica palla break durante il quinto game, poi si procede spediti fino al tie-break, in cuisale subito 3-0 e poi controlla fino al 7-4 finale, imponendosi allapalla set. Storia più o meno simile anche nel secondo parziale, in cui l’azzurro non concede ...