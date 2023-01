Australian Open 2023 | buona la prima per Rafa Nadal | lo spagnolo fatica ma supera Jack Draper in quattro set

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Esordio vincente perelagli. Sul cementoo lo(testa di serie n.1)ma alla fine sconfigge il britannico(n.38 del ranking) per 7-5 2-6 6-4 6-1 in tre ore e 43 minuti di gioco. Al prossimo turno il campione in carica sfiderà lo statunitense Mackenzie McDonald (n.65 al mondo), uscito vincitore dal match contro il connazionale Brandon Nakashima per 7-6 7-6 1-6 6-7 6-4. La partita si apre senza grossi scossoni: i due tennisti tengono agilmente i loro primi turni di servizio e si arriva così sul 4-3. Poi èad avere, nell’ottavo gioco, lapalla break del set, ma il suo avversario si salva e subito dopo agguanta ...

I risultati di oggi Sinner - Edmund 6 - 4, 6 - 0, 6 - 2 Sonego - Borges 7 - 6, 6 - 3, 6 - 7, 6 - ...
Il torinese spreca due match point nel tie-break del terzo set, ma poi è bravissimo a non demoralizzarsi e a chiudere in quattro: ad attenderlo ora un secondo turno di prestigio ...