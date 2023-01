Australian Open 2023 | buona la prima per Rafa Nadal | il campione in carica non brilla ma supera Jack Draper in quattro set

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Esordio vincente perelagli. Sul cementoo lo spagnolo (testa di serie n.1) fatica ma alla fine sconfigge il britannico(n.38 del ranking) per 7-5 2-6 6-4 6-1 in tre ore e 43 minuti di gioco. Al prossimo turno ilinsfiderà lo statunitense Mackenzie McDonald (n.65 al mondo), uscito vincitore dal match contro il connazionale Brandon Nakashima per 7-6 7-6 1-6 6-7 6-4. La partita si apre senza grossi scossoni: i due tennisti tengono agilmente i loro primi turni di servizio e si arriva così sul 4-3. Poi èad avere, nell’ottavo gioco, lapalla break del set, ma il suo avversario si salva e subito dopo agguanta ...

Il torinese si impone all'esordio in quattro set sul portoghese Borges MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo Jannik Sinner, anche Lorenzo Sonego sbarca al secondo turno degli, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), scattato nella notte italiana sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 27enne tennista ...Nel match d'esordio agli, Nadal si è sbarazzato del britannico Draper in quattro set (7 - 5, 2 - 6, 6 - 4, 6 - 1). A parte il passaggio a vuoto nel secondo set, lo spagnolo ha ...Esordio vincente per Rafael Nadal agli Australian Open 2023. Sul cemento australiano lo spagnolo (testa di serie) fatica ma alla fine sconfigge il britannico Jack Draper (n.38 del ranking) per 7-5 2-6 ...Il torinese spreca due match point nel tie-break del terzo set, ma poi è bravissimo a non demoralizzarsi e a chiudere in quattro: ad attenderlo ora un secondo turno di prestigio ...