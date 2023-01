Aus Open | Raducanu e Andreescu mine vaganti; Pegula | Sakkari e Gauff solide

LiveTennis.it

Molto più intriganti i successi, pur senza brividi di Emma Raducanu e di Bianca Andreescu, entrambe vincitrici degli Us(la prima nel 2021, la seconda nel 2019), entrambe poi non in grado di ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiKyrgios - Kokkinakis, che impresa: trionfo in doppio Nick Kyrgios nella storia grazie al trionfo nel torneo di doppio degli Australiancon il ... Australian Open: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1 (LIVE) Le facili vittorie della n.3 del mondo Jessica Pegula (6-0 6-1 alla rumena Jaqueline Cristina) e della n.6 Maria Sakkari (6-1 6-4 alla cinese ...Nick Kyrgios è stato costretto a ritirarsi dagli Australian Open a causa di un infortunio al ginocchio. Il tennista numero 21 al mondo, campione nel 2022 in doppio insieme a Thanasi Kokkinakis, avrebb ...