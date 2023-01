Audizione su qualità delle acque destinate al consumo umano

Leggi su lopinionista

ROMA – Martedì 17 gennaio la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva Ue concernente laal, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 10.15 Edoardo Bortolotto, avvocato esperto in Diritto ambientale; ore 10.30 rappresentanti di Acqua bene comune Napoli; ore 10.45 rappresentanti di Legambiente; ore 11 rappresentanti del Cnr Irsa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta web tv.