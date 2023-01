Attrice per caso | Gina Lollobrigida e il vero amore per pittura e scultura

LaVoce del popolo

... un volto o semplicemente un'emozione eralei un modocomunicare agli altri ciò che i suoi occhi vedevano. Gli scatti umanitari È grazie alla fama dae agli innumerevoli viaggi, che l'......alla Migliornon protagonista in una serie grazie alla sua partecipazione al serial Falcon Crest . Successo che la porterà a prendere parte ad alcune delle più famose serie TV americane... Gina Lollobrigida, l'attrice per caso che da ragazza sognava di ... La conduttrice di Domenica In distrutta per la morte di Gina Lollobrigida: "Ti ho voluto bene" E' arrivata come un fulmine a ciel sereno poco dopo ...La grande attrice, nata a Subiaco il 4 luglio 1927, aveva 95 anni. Nota per aver lavorato con alcuni tra i più grandi registi italiani, da Vittorio De Sica a Mario Monicelli, ha ottenuto importanti ...