Attivisti per il clima a Davos protestano per il ruolo delle aziende petrolifere al WEF

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Glidella località svizzera chiedono un’azione più incisiva per affrontare la crisitica al World Economic Forum.Decine diper ilsi sono riuniti aper protestare contro ilal World Economic Forum (WEF) e chiedere un’azione più incisiva per affrontare la crisitica. Cosa chiedono gli“Chiediamo

Focus Junior

Lo ha detto Joe Biden intervenendo ad un evento a Washingtonl'anniversario della nascita di ... all'evento sono presenti circa 350 persone tra cui membri del Congresso e. .Da giorni, infatti, circa 15mila (secondo i dati della polizia)l'ambiente si stanno opponendo ai lavori di ampliamento della vicina miniera di carbone di Garzweiler , che prevedono la ... Ambiente: scontri tra polizia e attivisti in Germania, c’è anche Greta Thunberg La foto più significativa di oggi è quella di Greta Thunberg che va a manifestare contro l’apertura di una miniera a carbone in Germania. Sì, proprio in… Leggi ...Mentre i potenti della Terra si riuniscono a Davos con i big della finanza e delle corporations per discutere di sostenibilità, povertà e crescita economica ...