Attilio Cubeddu e gli altri latitanti italiani | la lista dopo la cattura di Messina Denaro

Agenzia ANSA

Si tratta di(Anonima sequestri), nato il 2 marzo 1947 a Arzana (Nuoro) e ricercato dal 1997 per non aver fatto rientro, al termine di un permesso, nella Casa Circondariale di Badu e ...Si tratta di(membro dell'Anonima sequestri), nato il 2 marzo 1947 a Arzana (Nuoro) e ricercato dal 1997 per non aver fatto rientro, al termine di un permesso, nella Casa ... Restano 4 i super latitanti di massima pericolosità Si tratta di Attilio Cubeddu (Anonima sequestri), nato il 2 marzo 1947 a Arzana (Nuoro) e ricercato dal 1997 per non aver fatto rientro, al termine di un permesso, nella Casa Circondariale di Badu e ...NAPOLI - Il nome di Matteo Messina Denaro è stato depennato dall'elenco dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del 'programma ...