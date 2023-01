Attenzione ai furbetti del Supermercato

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Idel, coloro che, utilizzando piccoli trucchi, cercano di risparmiare qualche euro. Truffando però! Ai padri di famiglia questa incombenza capita, di solito, al sabato quando il lavoro concede una pausa. Si sale in auto e via verso ildi fiducia. Un po’ per alleggerire il lavoro della moglie, o compagna, ma anche, e soprattutto, per incrociare volti diversi da quelli che dal lunedì al venerdì scandiscono il passare delle ore sul posto di lavoro. Idel( I Love Trading)Carrello e messaggino WhatsApp come promemoria per gli acquisti. E via, si comincia a girare tra gli interminabili corridoi a doppio senso per i carrelli alla ricerca di ciò che ci occorre. E tra la varia umanità può capitare anche di incrociare, con lo sguardo fintamente vago, un ...