Atalanta | tegola Koopmeiners | non ci sarà contro la Juventus

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Teunnon potrà giocare il match dell’Allianz Stadiumlaper squalifica. I dettagli Teunsalterà la sfida in programma domenica serala. Il calciatore nerazzurro è stato infatti ammonito nella vittoria per 8-2la Salernitana. L’olandese era però diffidato e quindi dovrà essere escluso dalla lista dei convocati di Gianpiero Gasperini per il match all’Allianz Stadium. Una perdita importante per l’allenatore dell’che perde così una delle sue pedine più importanti a centrocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Commenta per primo L'non avrà Teun Koopmeiners per la sfida contro la Juventus . L'olandese ha rifilato un pestone a Coulibaly, prendendo il giallo alla mezz'ora del primo tempo con la Salernitana: scatterà una ...Una doppia e pesanteper Alessio Dionisi, che nella prima parte di stagione era stato invece ... Tutti gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra(18giornata:-... Atalanta, tegola Koopmeiners: salta la Juve | Serie A ... Successo travolgente dell'Atalanta di Gasperini ai danni della Salernitana targata Davide Nicola: cattive notizie sul fronte Koopmeiners ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...