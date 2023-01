Atalanta | preoccupa Zappacosta | martedì gli esami per capire l’entità dell’infortunio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Calcio L’esterno, appena rientrato dopo un lungo stop, è stato costretto a lasciare il campo contro la Salernitana per un risentimento muscolare al flessore sinistro. Attesi i riscontri per stabiliree i tempi di recupero.

L'Eco di Bergamo

All'Allianz Stadium domenica l'dovrà rinunciare anche a Teun Koopmeiners , ammonito contro la Salernitana e in attesa di squalifica (era in diffida). Sarà invece disponibile Luis Muriel , ...Ciò cheè la sensazione che la situazione sia sfuggita di mano all'uomo che regalò la salvezza alla Salernitana pochi mesi fa. Le parole di Nicola dopo la partita con l''T roppi ...