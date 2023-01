Atalanta devastante | mai così bene prima di Gasperini VIDEO

(Di lunedì 16 gennaio 2023), maidi: per lavolta segna 8 gol in un match di Serie A.

AGI - Agenzia Italia

Grazie ad una prova di forza, l'batte largamente una spenta Salernitana. Al Gewiss Stadium finisce addirittura 8 - 2 con la doppietta di Lookman e le reti di Boga, Scalvini, ...La Lazio passa in casa Sassuolo,: 8 - 2. "Osi tra le leggende del Napoli", il nigeriano grande protagonista contro la Juve. C'è la finale di Supercoppa per Milan e Inter: "Pioli - ... Atalanta devastante, la Salernitana battuta 8-2 Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso de 'La Juve in Gol', Fabrizio Ravanelli ha parlato così del tracollo della Juventus sul campo del Napoli, maturato ...Il danese è stato una spina nel fianco per gli avversari, insieme a un Boga immarcabile: domenica si fa visita alla Juve, che dista solo tre punti ...