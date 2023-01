Atalanta | arriva l’offerta per Zapata dall’Inghilterra | i dettagli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Duvanpotrebbe lasciare i nerazzurri,l’Everton avrebbe chiesto l’attaccante colombiano all’Duvanpotrebbe lasciare i nerazzurri,l’Everton avrebbe chiesto l’attaccante colombiano all’. Secondo quanto riportato dal Sunday People, Lampard avrebbe chiestocome rinforzo invernale per l’attacco. Pronta un’offerta per un prestito con riscatto fissato a 17 milioni di euro. La Dea valuta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tre giorni dopo il gol decisivo al Genoa in Coppa Italiala doppietta (la seconda con i ... è ormai lontana anni luce dalle romane e dall', le ultime in ordine di classifica tra le prime ...Con questo risultato l'aggancia la Lazio e si porta a soli tre punti da Inter e Juventus. ... Il gol si manifesta nell'aria e, puntualmente, al 39 : palla in area, sponda di petto di ... Atalanta, con la Salernitana arriva un primato storico in Serie A: ecco quale L’Atalanta travolge la Salernitana con un perentorio 8-2 e avvicina prepotentemente la zona Champions League a una settimana dalla super sfida con la Juventus. Questi sono i nostri giudizi al termine ...L’Atalanta travolge la Salernitana con un perentorio 8-2 e avvicina prepotentemente la zona Champions League a una settimana dalla super sfida con la Juventus. Questi sono i nostri giudizi al termine ...