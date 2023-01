Ascolti TV | Domenica 15 gennaio 2023 Lolita Lobosco sempre forte ma in calo 28 2% | Wonder Woman non va oltre il 10 6% | bene Fazio 12 1% e 9 2%

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le Indagini di2 Nella serata di ieri,15, su Rai1 Le Indagini di2 ha conquistato 5.288.000 spettatori pari al 28.2% di share. Su Canale51984 in prima tv ha raccolto 1.760.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 785.000 spettatori (3.7%), mentre Fire Country 528.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Così è la vita è scelto da 932.000 spettatori (5%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa, in onda dalle 20:34 alle 22:16, ha incollato davanti al video 2.530.000 spettatori pari al 12.1% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:19 alle 00:01, 1.426.000 spettatori pari al 9.2% (presentazione a 1.771.000 e l’8.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza ...

