Ascolti tv | come è andata Le Indagini di Lolita Lobosco 2

Today.it

sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 8 gennaio 2023 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio, quali: ...tv,funziona l'Auditel . La prima serata del 15 gennaio: vince Lolita Lobosco. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, Le indagini ... Ascolti tv, come è andato l'esordio di Che Dio ci aiuti 7 Ancora buoni gli ascolti per Lolita Lobosco 2 ma la fiction di Rai 1 cala rispetto alla prima puntata: ecco i dati del 15 gennaio 2023 ...Amici 22 ascolti 15 gennaio 2023: boom di ascolti per una puntata storica del programma di Maria de Filippi C’è grande attesa questa mattina per i dati di ascolto relativi alla puntata di Amici 22 in ...