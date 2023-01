Ascolti tv 15 gennaio | Amici di Maria De Filippi fa il botto | Lolita crolla

(Di lunedì 16 gennaio 2023) E’ stata una domenica molto impegnativa in termini disia per la rete Rai che Mediaset. Come sempreDedopo C’è posta per te è riuscita a fare ilanche con22. Meno soddisfacente, invece, il secondo appuntamento con le indagini diLobosco, con protagonista Luisa Ranieri. Ma andiamo L'articolo proviene da KontroKultura.

Ancora buoni, seppur in calo rispetto a una settimana fa, per la serie Rai 'Le indagini di Lolita Lobosco 2' con protagonista Luisa Ranieri nei panni del vicequestore barese già protagonista dei romanzi ...Glidi ieri dei programmi in onda nella seconda parte del pomeriggio e in prima serata Riportiamo adesso, invece, i dati auditel di domenica 152023 relativi alle trasmissioni della ...Come se non bastassero le indagini complicate che deve risolvere e nuovi imprevisti lavorativi, Lolita Lobosco dovrà gestire un ritorno inaspettato: nella sua vita si riaffaccia una… Leggi ...Stasera in TV, Lunedì 16 Gennaio gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in ... Ambientato tra Berlino e Montreal, Race rivela al mondo la versione del suo protagonista, non ascoltato in vita, su come ...