Ascolti | 5 milioni di spettatori per Lolita Lobosco | Ranieri sempre forte ma in calo 

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 5diper la seconda puntata de ‘Le indagini di2‘. Dati che confermano il grande seguito che la fiction con Luisariesce ad avere sul pubblico di Rai Uno. La messa in onda di ieri, domenica 15 gennaio, ha interessato 5.288.000con uno share del 28,2%, in calo dunque rispetto alla prima puntata che aveva totalizzato oltre 6dipari al 33.5% di share. Nella serata di ieri, inoltre, su Canale5 Wonder Woman 1984 in prima tv ha raccolto 1.760.000con uno share del 10.6%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 785.000(3.7%), mentre Fire Country 528.000(2.6%). Su ...

