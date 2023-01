(Di lunedì 16 gennaio 2023) Idell'paiono aver preso malissimo la sconfitta incassato sabato dai bianconeri in casa della Ternana. Un KO, il settimo in...

Calciomercato.com

Chiesanuova e Atleticoal centro del campo La capolista Atleticoespugna il Capponi di Treia, nuova casa del Chiesanuova fino al termine del campionato di ...presidente Bonvecchi...Uno stadio vuoto, abbandonato dai propri tifosi per, è l'immagine più cupa e triste della gestione Guarascio che, dal canto suo, continua nel ...solo di non tifare come accaduto con l', ... Ascoli, la protesta dei tifosi: 'Bucchi incompetente. Qui è finita' Clima molto teso ad Ascoli: i tifosi bianconeri hanno appeso uno striscione fuori dallo stadio Del Duca rivolto all'allenatore Bucchi ...Serie B, ventesima giornata. Il Picchio perde a Terni dopo 18 anni. Nel corso della ripresa e a fine partita tanti cori di protesta rivolti a società e tecnico ...