Arriverà la neve a Roma? Scendono le temperature Gli ultimi aggiornamenti

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Che l’inverno sia arrivato non c’è dubbio, ma ciò che sta lasciando tutti sorpresi sono lepiù alte della media stagionale. Infatti, a parte qualche giorno di pioggia, glimesi sono stati caratterizzati dal sole. Anche lain alcune parti d’Italia ha scarseggiato tanto da fare chiudere gli impianti sciistici. Eppure, sembra che le cose stiano per cambiare: qualcuno avrebbe parlato di, ecco quali sono gli. LEGGI ANCHE:–: la più grande nevicata di sempre: ecco a quanto scesero leDal 23 gennaio sono previste precipitazioni in tutta Italia e le ...

MeteoGiuliacci

Dopo lunghe settimane di clima insolitamente mite per dicembre e gennaio, riecco improvvisamente l'inverno, ma in Piemontesolo il freddo e ben poca, soprattutto in pianura. L'aria polare che dal Nord - Atlantico si sta spingendo in queste ore fin sul Mediterraneo valicherà infatti le Alpi in seno a correnti ......Oulx (TO) - Alta Valle di Susa - Piemonte Il colore associato a questa Luna è il bianco della. Tempo di aprire una nuova pagina bianca nella nostra vita, prepararci alla stagione che, ... Meteo, il giorno della Neve in pianura, previsione aggiornata