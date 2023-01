Arresto Messina Denaro | Meloni | “Proporrò di rendere il 16 gennaio il giorno in cui si celebra chi combatte la mafia”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “È una giornata storica, undi festa per le persone per bene, per le famiglie delle vittime della, perché il sacrificio di tanti eroi non era vano”. Lo ha detto la premier Giorgiaai cronisti a Palazzo di giustizia dopo l’incontro col procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, sull’del latitante mafioso Matteo. “Mi piace immaginare che questo possa essere ilnel quale vieneto il lavoro degli uomini e delle donne che hanno portato avanti la guerra contro la. Ed è una proposta che farò” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia ANSA

'È la migliore dimostrazione della determinazione di questo Governo nel contrastare la mafia e la tutta la criminalità'. "L'di MatteoDenaro rappresenta una vittoria per la legalità e per lo Stato. È la migliore dimostrazione della determinazione di questo Governo nel contrastare la mafia e la tutta la ...'Una giornata storica per l'Italia'. 'La collaborazione tra le Istituzioni ha portato ad un risultato eclatante: l'del super latitante MatteoDenaro dopo oltre 30 anni di latitanza! Una giornata storica per l'Italia. L'è avvenuto presso la clinica Maddalena di Palermo dove il boss si ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca “Se oggi non corriamo rischi dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro di regimi carcerari meno rigidi è perché quell’istituto fortemente voluto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è stato difeso dai ...1' DI LETTURA PALERMO – “Questa mattina a Palermo è stato finalmente arrestato Matteo Messina Denaro, il più noto latitante di Cosa Nostra. Nella speranza che possa collaborare con la giustizia, adess ...