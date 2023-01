Arresto Messina Denaro | Meloni | “E' giorno di festa per l' Italia”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Agenzia Vista) Palermo 16 gennaio 2023 “E' undiper noi che possiamo dire che la mafia si può battere. Non abbiamo sconfitto la mafia ma era una battaglia da vincere, un colpo duro. E' undiper me visto che ho iniziato la mia avventura di Presidente del Consiglio dalle macerie di via d'Amelio”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgiain un punto stampa alla Procura di Palermo a seguito dell'del boss di Cosa Nostra Matteo/ Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

'È la migliore dimostrazione della determinazione di questo Governo nel contrastare la mafia e la tutta la criminalità'. "L'arresto di Matteo Messina Denaro rappresenta una vittoria per la legalità e per lo Stato. È la migliore dimostrazione della determinazione di questo Governo nel contrastare la mafia e la tutta la criminalità." 'Una giornata storica per l'Italia'. 'La collaborazione tra le Istituzioni ha portato ad un risultato eclatante: l'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro dopo oltre 30 anni di latitanza! Una giornata storica per l'Italia. L'arresto è avvenuto presso la clinica Maddalena di Palermo dove il boss si trovava.'