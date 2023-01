Arresto Messina Denaro | Mattarella chiama Piantedosi e il generale Luzi per congratularsi Meloni | “Vittoria dello Stato | contro la mafia senza tregua”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Una “”. Tutti i leader politici festeggiano l’di Matteo, l’ultimo superlatitante di Cosa Nostra, arrenel centro di Palermo dopo 30 anni di latitanza. Il presidente della Repubblica Sergioha telefonato al ministro dell’Interno Matteoe al comandantedei carabinieri Teoper, racconta una nota del Quirinale. La presidente del Consiglio Giorgiasottolinea la “grandeche dimostra di non arrendersi di fronte alla”. L’arriva a trent’anni esatti ...

Agenzia ANSA

Piantedosi aveva parlato diDenaro solo per rispondere ad una domanda dei giornalisti ... ha detto oggi Piantedosi che ha ricevuto la notizia dell'subito dopo il suo arrivo ad Ankara ...Calenda:Denaro grande vittoria Stato 'L'di MatteoDenaro è una grande vittoria dello Stato che oggi dimostra tutta la sua forza. Una sfida vinta dagli uomini e dalle ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Immagini forti giugno da Palermo, proprio nel luogo dove è stato arrestato Matteo Messina Denaro. All'ingresso dello stabile che accoglie ...Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “L’arresto di Matteo Messina Denaro è un grande successo per lo Stato. Complimenti alle forze dell’ordine e agli inquirenti. La lotta alla mafia resta una priorità per ...