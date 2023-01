Arresto Messina Denaro | la rivelazione di Totò Schillaci

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 gennaio 2023) E’ stato arrestato il boss mafioso Matteo, dopo 30 anni di latitanza. Figlio del vecchio capomafia di Castelvetrano (Tp) Ciccio, storico alleato dei corleonesi diRiina, era latitante dall’estate del 1993, quando in una lettera scritta alla fidanzata dell’epoca, Angela, dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, preannunciò l’inizio della sua vita da Primula Rossa. Il capomafia trapanese è stato condannato all’ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito strangolato e sciolto nell’acido dopo quasi due anni di prigionia, per le stragi del ’92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, e per gli attentati del ’93 a Milano, Firenze e Roma.era l’ultimo boss mafioso di “prima grandezza” ancora ...