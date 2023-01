Arresto Messina Denaro | La mafia non è sconfitta | ma la ' ndrangheta è l' organizzazione più forte

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’del boss Matteo, bloccato oggi a Palermo dai carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza, è sicuramente un duro colpo per Cosa nostra, ma, attenzione, ciò non significa che...

Agenzia ANSA

Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, racconta in conferenza stampa come le forze dell'ordine sono arrivate all'di MatteoDenaro. video Local TeamLa tempistica dell'di MatteoDenaro è curiosa. Per accertare la pulizia di questa operazione c'è un solo punto qualificante: il latitante deve spiegarci come è stato 'coperto' in questi trent'anni. È ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro,la procura: 'Il suo stato di salute compatibile con il carcere' - Cronaca «C’è stata una forte accelerazione negli ultimi giorni». Lo dice il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, nel corso della conferenza stampa sull’arresto di Matteo Messina Denaro, presso la se ...Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, carabinieri e magistrati tengono una conferenza stampa sull’operazione che ha portato alla cattura del boss mafioso, latitante da 30 anni. Considerato l’uomo p ...