Arresto Messina Denaro | la conferenza stampa di Pm e Ros dal Comando dei Carabinieri – DIRETTA

Agenzia ANSA

... "Che arrivi un regalino Magari presumiamo che un MatteoDenaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare unclamoroso". E anche sulla trattativa ...Mentre il grande pubblico riscopre la figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa grazie a una serie televisiva , gli ultimi eredi della sua lezione mettono a segno l'di MatteoDenaro . Il Ros - Raggruppamento Operativo Speciale - è nato proprio per sistematizzare gli insegnamenti del Generale: la capacità di agire come invisibili, infiltrandosi in ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca Sui social ma anche tra le recensioni alla clinica La Maddalena di Palermo si scatena l'ironia dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro.Insieme ai colleghi Piero Luigi Vigna, Gabriele Chelazzi, Alessandro Crini e Francesco Fleury, l'attuale procuratore della Repubblica di Prato, Giuseppe Nicolosi, formò il pool investigativo sulle str ...