Arresto Messina Denaro | il procuratore De Lucia | “Catturato senza violenza e manette Un segno importante per un paese democratico”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Catturare un latitante pericolosoricorso allaè unper un“. Lo ha detto ildi Palermo Maurizio dealla conferenza stampa sull’del boss mafioso Matteo, ringraziando “il collega Paolo Guido che ha portato avanti le indagini in modo magistrale” i Carabinieri e il Ros che hanno lavorato “in modo indefesso”. “Siamo entrati con le divise per farci riconoscere – ha poi raccontato al termine della conferenza – Avevamo due cordoni di sicurezza. Un’operazione perfetta“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia ANSA

...Santa Caterina dell'Università di Pavia si è soffermato sugli scenari relativi alla criminalità organizzata italiana e sulle possibili ripercussioni della cattura diDenaro. "L'del ...Poi Renato Cinquegranella, esponente della camorra sparito dal 2002, e Pasquale Bonavota, 'ndranghetista latitante dal 2018 Dopo l'del boss di Cosa nostra MatteoDenaro , sono quattro ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca «Ero in ospedale, stavo aspettando per entrare, saranno state più o meno le 8,15, poi ho visto arrivare tutti i carabinieri mascherati, incappucciati e ci hanno bloccato ..."Una sua collaborazione potrebbe essere decisiva per individuare gli eventuali apporti esterni", dicono i magistrati che hanno indagato e indagano sulla strage dei Georgofili. L'inizio della latitanza ...